Le Iene fingono un'offerta faraonica dall'Arabia ai giocatori italiani: le risposte di Pellegrini, Jorginho e Sensi

L'inviato de Le Iene ha finto di essere un intermediario di mercato e ha proposto ad alcuni giocatori italiani un'offerta faraonica dall'Arabia.

Le Iene hanno architettato uno scherzo nei confronti di una cinquantina di giocatori italiani.

L'inviato della trasmissione di Mediaset ha infatti finto di essere un intermediario di mercato e ha conttato diversi giocatori italiani, che militano in Serie A e non solo, proponendo loro un'ingente offerta per andare a giocare in Arabia Saudita.

Una proposta a dir poco faraonica: per la precisione qualcosa come 30 milioni di euro di ingaggio a stagione per lasciare i rispettivi club e salpare alla volta della Saudi Pro League.

Di seguito le risposte dei giocatori interpellati, i quali hanno preso sul serio la questione, esternando la propria volontà, prima di venire a conoscenza dello scherzo architettato da Le Iene.