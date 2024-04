Le chiamate di Inzaghi, la promessa e il rilancio: come Marotta ha soffiato Thuram al Milan, il colpo da Scudetto

Dopo l'affare sfumato nel 2021, nell'estate 2023 il blitz di Marotta porta il francese all'Inter: soffiato all'Inter, sarà il colpo Scudetto.

“Il destino ha la sua puntualità”.

Recita così un verso di ‘Lettera a G’ di Luciano Ligabue, cantautore di fama mondiale e interista doc. Nelle stelle era già evidentemente scritto quel matrimonio tra i colori nerazzurri e Marcus Thuram, un percorso fatto di un lungo inseguimento e tanti ostacoli fino alle… stelle. Le due che l’Inter si è cucita sulla maglia dopo aver conquistato aritmeticamente lo Scudetto numero 20 della sua storia.

Appena 130 chilometri dividono Parma, la città natale di Marcus, e Milano, quella che è diventata la sua seconda casa. Sono tanti, invece, gli impedimenti che sembravano non far sbocciare un amore che oggi ha nell’attaccante classe 1997 uno dei protagonisti assoluti del titolo conquistato dall’Inter e uno dei calciatori più amati della rosa non solo per la sua dedizione, ma anche per il carattere e quell’attaccamento alla maglia dimostrato in meno di un anno dal suo arrivo all’ombra della Madonnina.

Arrivo, appunto, una delle tappe chiave. Un vero e proprio blitz in stile Marotta. Uno dei tanti colpi messo a segno dall’amministratore delegato nerazzurro grazie alle sue incredibili abilità. Stratega, conoscitore di calcio e bravo nel condurre trattative e accelerare quando è necessario.

Insieme al suo staff, formato dal direttore sportivo Piero Ausilio e al vice Dario Baccin, Marotta ha individuato il momento esatto per accelerare la trattativa e ha strappato Marcus Thuram ai rivali del Milan, in quello che è stato l’ennesimo sgarbo di mercato in un derby vissuto a 360 gradi. Uno dei tanti nomi che si aggiungono alla lista formata - tra gli altri - da Hakan Calhanoglu a parametro zero e Davide Frattesi, arrivato dal Sassuolo sempre la scorsa estate dopo un tentato blitz dei rossoneri andato a vuoto.

Lo Scudetto da protagonista e la seconda stella rappresentano indubbiamente il punto più alto della storia - finora - di Marcus Thuram all’Inter. Un matrimonio che sarebbe potuto sbocciare già qualche anno fa, prima che un infortunio al ginocchio bloccasse una trattativa già a buon punto.

Il figlio d’arte è tornato a lavorare e a segnare, fino a riconquistarsi quella chance qualche tempo dopo. Con gli interessi.