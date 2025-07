Le cessioni d'oro dell'Atalanta, Retegui all'Al Qadsiah supera Koopmeiners: tutti i migliori affari della Dea

La cessione a peso d'oro di Retegui in Arabia Saudita è solo l'ultimo affare dell'Atalanta, l'attaccante scavalca Koopmeiners al secondo posto nella speciale classifica.

Altra estate, altra cessione a peso d'oro per l'Atalanta che saluta Mateo Retegui.

L'attaccante italo-argentino è rimasto a Bergamo solo una stagione prima di volare in Arabia Saudita, accettando la ricchissima offerta dell'Al Qadsiah.

Impossibile d'altronde dire di no davanti a certe cifre. Eppure la cessione di Retegui non è la più cara di sempre per l'Atalanta.

Il capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A si piazza al secondo posto nella storia del club: ma chi c'è al primo?