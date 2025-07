Le amichevoli estive 2025 della Fiorentina: risultati, tabellini e formazioni di tutte le partite del precampionato

La nuova Fiorentina di Stefano Pioli prepara la stagione 2025/2026: formazioni, tabellini e risultati di tutte le amichevoli estive della squadra viola.

Nuova stagione al via per la Fiorentina che è passata dalle mani di Raffaele Palladino a quelle di Stefano Pioli.

Per il nuoto tecnico in realtà si tratta di un ritorno al 'Franchi', dato che aveva già allenato i viola per due stagioni dal 2017 al 2019.

Pioli rientra in Italia dopo l'esperienza all'Al-Nassr con Cristiano Ronaldo e lo Scudetto vinto alla guida del Milan nel 2021/2022.

Di seguito formazioni, tabellini e risultati di tutte le amichevoli estive della Fiorentina.