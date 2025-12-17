Le accuse di Marchetti: "Blessin odiava gli italiani, a Calafiori diceva che era un 'italian bastard', Pandev è andato via prima di mettergli le mani addosso"

Federico Marchetti nella sua lunga carriera tra i pali ha vestito tante maglie e conosciuto molti allenatori.
Uno in particolare, però, viene definito oggi dall'ex portiere "il peggiore mai visto". Marchetti infatti in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' muove pesanti accuse nei confronti di Alexander Blessin.
L'attuale tecnico del St.Pauli, ha guidato anche il Genoa nella stagione 2022/23. Un'esperienza che Marchetti non ricorda certo con piacere. Anzi.
A detta dell'ex portiere Blessin "odiava gli italiani" e avrebbe ripetutamente insultati molti giocatori tra cui Riccardo Calafiori.