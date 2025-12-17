Le accuse di Marchetti: "Blessin odiava gli italiani, a Calafiori diceva che era un 'italian bastard', Pandev è andato via prima di mettergli le mani addosso"

Qualche anno fa Federico Marchetti rischiò di morire in un incidente stradale.

"Quando avevo vent’anni, ero in macchina con due compagni di squadra e un tir invase la nostra corsia. Ho visto la morte in faccia. Poi c’è stato come un bagliore e ci siamo salvati... È stato un intervento divino. Eravamo in mezzo alle fiamme, ma illesi" racconta l'ex portiere.

Marchetti avrebbe anche potuto vestire la maglia del Milan dove a volerlo era Massimiliano Allegri: "Mi volevano in tanti, sì. Durante il Mondiale ci fu una chiacchierata con la Samp, poi la Roma e il Milan. Allegri, con cui ho un ottimo rapporto, mi voleva portare con sé.Ma sa... il presidente (Cellino) rifiutava ogni offerta, per cui era difficile muoversi".