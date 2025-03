Lazio-Viktoria Plzen dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs Viktoria Plzen

Lazio-Viktoria Plzen ritorno degli ottavi di Europa League: le formazioni, il canale tv e dove vedere in streaming la partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la battaglia vissuta in Repubblica Ceca, con l'impresa compiuta in 9 contro 11, la Lazio si appresta ad affrontare il Viktoria Plzen per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League.

L'articolo prosegue qui sotto

Biancocelesti forti del 2-1 maturato al 98' nel match d'andata grazie alla perla di Gustav Isaksen, che nonostante la doppia inferiorità numerica ha consentito alla squadra di Baroni di strappare un successo vitale nell'economia del doppio confronto. Chi si qualificherà tra capitolini e cechi, ai quarti affronterà una tra Bodo/Glimt o Olympiacos.

Tutto su Lazio-Viktoria Plzen: canale tv, formazioni e diretta streaming della partita.