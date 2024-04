Lazio-Verona 1-0, cronaca, tabellino e voti: Zaccagni match winner, terza vittoria di fila per Tudor

Grazie al più classico dei goal dell'ex, la formazione biancoceleste inanella la terza vittoria di fila e si piazza provvisoriamente a -3 dalla Roma.

La Lazio non sbaglia l'appuntamento casalingo contro il Verona e centra la terza vittoria consecutiva in campionato dopo i successi contro Salernitana e Genoa.

Dopo un primo tempo senza grossi sussulti, la squadra di Igor Tudor alza i giri del motore nella ripresa e dopo l'occasione non sfruttata da Luis Alberto in pallonetto e l'incredibile chance divorata da Pedro a tu per tu con Montipò, prima di aver colpito anche un palo, la formazione capitolina trova il colpo da tre punti grazie al proverbiale goal dell'ex.

Il match winner di serata, infatti, è stato Mattia Zaccagni, autore del goal da tre punti dopo una manciata di minuti dal suo ingresso in campo. Un lampo decisivo che rende interessante la situazione di classifica della Lazio, seppur con una gara in più rispetto alla concorrenza.

I biancocelesti scavalcano provvisoriamente l'Atalanta al sesto posto e si piazzano a -3 dalla Roma, impegnata domani al 'Maradona' contro il Napoli.