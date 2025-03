Lazio-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs Udinese

Dove vedere la partita tra Lazio e Udinese, di scena per la 28esima giornata: i biancocelesti provano ad avvicinare le prime della classe.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La grande stagione della Lazio di Baroni continua. A otto punti dalla vetta in Serie A, la squadra biancoceleste ha ottenuto una rocambolesca vittoria in Europa League contro il Viktoria Plzen all'ultimo minuto nonostante si trovasse in nove uomini: ora affronta l'Udinese nel 28esimo turno.

Se la Lazio lotta per andare in Champions League, l'Udinese spera di poter compiere l'impresa stagionale e giocare la prossima Conference, fin qui accessibile visti i sei punti di distanza dal settimo posto. A sorpresa è la squadra bianconera ad aver ottenuto più punti nell'ultimo periodo, ben tredici rispetto ai comunque notevoli undici della squadra romana.

Nella giornata di lunedì Lazio-Udinese si può vedere come di consueto in tv e streaming, così da capire qualle delle due proseguirà l'ottimo periodo maturato tra febbraio e inizio marzo.