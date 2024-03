I friulani si impongono 2-1 e strappano tre punti d'oro: Lucca e Zarraga impongono la terza sconfitta consecutiva alla squadra di Sarri.

Dopo l'eliminazione in Champions League, la Lazio non dà segni di ripresa nemmeno in campionato. I biancocelesti incassano la terza sconfitta consecutiva, perdendo 2-1 all'Olimpico contro un' ottima Udinese.

Per la squadra di Sarri il momento si conferma complicatissimo, mentre i friulani strappano tre punti davvero pesanti in ottica salvezza.

Dopo una prima frazione di gioco che non ha nulla da raccontare, la partita si risolve nei primi 4 folli minuti della seconda frazione di gioco: la zampata vincente di Lucca viene livellata dalla sfortunata autorete di Giannetti, che sembra rimettere in carreggiata la formazione capitolina.

Nient'altro che un'illusione, perché sull'affondo successivo colpisce ancora l'Udinese con Zarraga che certifica la crisi dei biancocelesti.

Cioffi si gode invece una vittoria che dà morale e ossigeno alla classifica: l'Udinese - che chiude in 10 per il rosso a Perez - sale al 13° posto superando ben quattro squadre in un colpo solo, anche se il gap sul terzultimo posto è di soli tre punti.