Lazio-Roma, Claudio Ranieri saluta il Derby da imbattuto: non ha mai perso

L'ultimo Derby di Claudio Ranieri certifica la sua leggenda nelle stracittadine capitoline: è riuscito a pareggiare l'ultima della sua carriera.

Probabilmente Claudio Ranieri passerà qualche minuto a ringraziare Matias Soulé per quel goal (da urlo). Non solo per il pareggio, la classifica e ciò che significa un risultato positivo nel Derby, ma anche, personalmente, per aver evitato di salutare i Derby capitolini con una sconfitta. La prima.

Manca sempre meno al (nuovo) ritiro di Claudio Ranieri, che a fine stagione non sarà più l'allenatore della Roma. Comunque vada l'ultima parte di annata, l'ex Cagliari ha fatto di tutto per riportare i giallorossi a lottare ad alti livelli: ha resuscitato una squadra a pezzi che ora lotta clamorosamente per Europa e Champions League. Lo ha fatto anche passando dai Derby contro la Lazio, vinto per 2-0 nella gara d'andata e pareggiato 1-1 (Romagnoli, il già citato Soulè) in quella di ritorno.

Claudio Ranieri è elegante, posato. Non mostra quasi mai il suo lato più acceso, che in passato si è visto a sprazzi a margine dei Derby contro la Lazio. Del resto è romano e romanista doc e spesso non può nasconderlo. Un lungo ringraziamento per Soulé, in questo caso, è dunque ovvio.