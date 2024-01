Lazio-Napoli 0-0, cronaca, tabellino e voti: nessun goal e poche emozioni, all'Olimpico vince la noia

Vince la noia all'Olimpico: un solo tiro in porta tra Lazio e Napoli, che si dividono la posta in palio con il pari a reti inviolate.

Doveva essere la gara del riscatto. Si è trasformata in un duello tra due squadre senza idee, la voglia di provarci fino alla fine e quel guizzo necessario per poter vincere quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per il quarto posto.

All’Olimpico tanta noia tra Lazio e Napoli. Un solo tiro in porta in 95 minuti e due squadre svogliate si dividono la posta in palio al termine di un gara brutta e chiusa sul risultato di parità a reti inviolate.

Il maggior numero di passaggi portati a buon fine (542) tra due squadra che non hanno mai calciato in porta. Basta questo dato, raccolto da Opta, a sintetizzare un primo tempo avaro d’emozioni.

L'articolo prosegue qui sotto

L’unico a provarci è Gustav Isaksen, che al 13’ calcia di prima intenzione e non trova lo specchio e ci riprova al 43’ con il sinistro da fuori area che sorvola la traversa.

La ripresa si apre con una giocata da urlo di Taty Castellanos: controllo al volo e rovesciata che batte Gollini. La rete non viene convalidata per posizione irregolare dell’attaccante biancoceleste in partenza.

La Lazio prova ad aumentare il ritmo e sfiora il vantaggio al 65’ con la conclusione mancina di Cataldi dai 25 metri che termina a lato. La risposta del Napoli arriva con la conclusione al volo di Gaetano, entrato al posto di Demme, che esce di poco.

I partenopei ci provano su calcio di punizione con Zielinski, che sbaglia mira.

L’ultima - delle pochissime a dire il vero - emozione all’Olimpico è il tentativo a metà tra un tiro e una sponda di Vecino, che da pochi passi spreca una buona opportunità da pochi passi.

Dopo cinque minuti di recupero, Orsato decreta la fine delle ostilità. La Lazio sale a quota 34 e raggiunge momentaneamente la Fiorentina, attesa dalla sfida di questa sera contro l’Inter, mentre il Napoli resta a due lunghezze di ritardo, a pari punti con la Roma.