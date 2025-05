Lazio-Lecce 0-1, pagelle e tabellino: Coulibaly firma la salvezza dei salentini, i biancocelesti di Baroni fuori dall'Europa

I salentini espugnano l'Olimpico e conquistano la salvezza in Serie A all'ultimo respiro: capitolini K.O. e fuori dalle coppe europee.

Il Lecce compie un’impresa storica all’Olimpico, vincendo 0-1 contro la Lazio e festeggiando la salvezza matematica per il terzo anno consecutivo, un risultato mai raggiunto prima nella sua storia. Serata invece amarissima per i biancocelesti, che chiudono la stagione al settimo posto e restano fuori dalle coppe europee, superati al fotofinish dalla Fiorentina, che si prende l’ultimo slot per la Conference League.

La partita è subito tesissima: la posta in palio è alta e si vede, con le squadre che giocano più per evitare il goal che per realizzarlo. Il primo tempo è bloccato, dominato dagli errori e dall’ansia. Lo 0-0 sembra inevitabile, ma al 43’ arriva la svolta: Gila perde palla in uscita, Coulibaly ne approfitta, scambia con Krstovic e firma il vantaggio giallorosso. Pochi istanti dopo, il Lecce rimane in dieci per l’espulsione di Pierotti, che rimedia un ingenuo secondo giallo e complica la situazione per i suoi.

Nella ripresa, la Lazio si getta in avanti con rabbia, spinta anche dai cambi offensivi di Hysaj e Pedro. I biancocelesti assediano l’area di rigore leccese, ma trovano davanti un Falcone in versione supereroe: il portiere del Lecce dice no a tutto, respingendo i tentativi di Guendouzi, Castellanos e Pedro. Il Lecce si chiude a riccio e resiste con coraggio, mentre la Lazio spreca e si innervosisce: nel finale arriva anche il rosso diretto a Romagnoli, che lascia i padroni di casa in nove.

Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine e il Lecce può festeggiare: i salentini vincono e conquistano un posto nella Serie A 2025-26, il quarto consecutivo, mentre la Lazio crolla definitivamente e saluta l’Europa. Una serata che resterà nella storia: il Lecce salva la categoria con orgoglio, la Lazio la perde – insieme al sogno europeo – nel momento più delicato.