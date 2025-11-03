Pubblicità
Mattia Zaccagni Lazio 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Lazio-Cagliari dove vederla: DAZN, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio-Cagliari monday night della decima giornata di Serie A: le formazioni, il canale tv della partita e dove vederla in diretta streaming.

La decima giornata di Serie A si conclude col posticipo tra Lazio e Cagliari.

I biancocelesti, dopo la vittoria ottenuta sulla Juventus, a Pisa non hanno dato seguito a quanto compiuto contro i bianconeri e - pur allungando il filotto di imbattibilità a 5 partite - per avvicinarsi alla zona Coppe devono aumentare il passo.

Momento difficile quello dei sardi, sconfitti dal Sassuolo tra le mura amiche ed a secco di successi in campionato dal 19 settembre a Lecce.

Tutto su Lazio-Cagliari: formazioni, canale tv e copertura streaming.

  • LAZIO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Lazio-Cagliari

    • Data: lunedì 3 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

    • Streaming: DAZN, NOW e Sky Go

  • FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-CAGLIARI

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri 

    CAGLIARI (3-5-2):  Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Gaetano; S.Esposito, Borrelli. All. Pisacane


  • ORARIO LAZIO-CAGLIARI

    Lazio-Cagliari si gioca lunedì 3 novembre 2025, alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

  • DOVE VEDERE LAZIO-CAGLIARI IN TV

    Lazio-Cagliari sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN o utilizzando il TIMVISION Box, console PlayStation e XBox oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • LAZIO-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

    Lazio-Cagliari, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Telecronaca DAZN di Lazio-Cagliari affidata a Gabriele Giustiniani e al 'Profeta' Hernanes, mentre i telecronisti Sky saranno Riccardo Gentile e Nando Orsi.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Lazio-Cagliari potrete seguirla anche su GOAL indiretta testuale: formazioni e azioni chiave del posticipo di Serie A.

