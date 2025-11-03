Lazio-Cagliari dove vederla: DAZN, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La decima giornata di Serie A si conclude col posticipo tra Lazio e Cagliari.
I biancocelesti, dopo la vittoria ottenuta sulla Juventus, a Pisa non hanno dato seguito a quanto compiuto contro i bianconeri e - pur allungando il filotto di imbattibilità a 5 partite - per avvicinarsi alla zona Coppe devono aumentare il passo.
Momento difficile quello dei sardi, sconfitti dal Sassuolo tra le mura amiche ed a secco di successi in campionato dal 19 settembre a Lecce.
Tutto su Lazio-Cagliari: formazioni, canale tv e copertura streaming.