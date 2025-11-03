Pubblicità
Michael Baldoin

Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni show, Dia ed Esposito impalpabili

I super goal di Isaksen e Zaccagni contro il Cagliari valgono tre punti importanti alla Lazio: i biancocelesti salgono in ottava posizione, a soli tre punti dal quinto posto occupato da Bologna e Juventus.

La Lazio centra due vittorie casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta in questa stagione grazie al 2-0 sul Cagliari, e sale all’ottavo posto in classifica, a soli tre punti dal quinto posto occupato da Bologna e Juventus.

Nel primo tempo i ritmi non sono altissimi, ma le occasioni non mancano da entrambe le parti. Prima Folorunsho impegna Provedel con un destro da dentro l’area, poi Esposito calcia alto da buona posizione. La Lazio risponde con una tripla occasione nel giro di tre minuti: Basic sbaglia un rigore in movimento, Zaccagni spreca da posizione favorevole e infine Caprile si supera su un destro da fuori area di Marusic.

In avvio di ripresa le due squadre restano prudenti fino al momento del goal: Guendouzi serve Isaksen che, partendo dalla destra, salta secco Palestra e Luperto e lascia partire un mancino a giro che supera Caprile, insaccandosi sul secondo palo. Nel finale Pisacane prova a inserire forze fresche in attacco, ma alla fine raddoppiano i biancocelesti: errore grave di Prati, che serve Zaccagni in area. Il 10 della Lazio prende la mira e insacca all'incrocio dei pali il 2-0 finale.

  • PAGELLE LAZIO

    Isaksen (voto 7) apre il match con una giocata da top player: doppio dribbling e mancino a giro verso l’angolo lontano che spazza via ansie e paure che tormentavano i capitolini. Zaccagni (voto 7) è vivo per tutto il match e nel finale si toglie anche la soddisfazione del goal, approfittando di un errore di Prati: destro all’incrocio dei pali e Caprile immobile. Da dimenticare, invece, la partita di Dia (voto 5): l’ex Salernitana esce tra i fischi del pubblico, deluso dalla sua prestazione.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6.5), Marusic 6.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Basic 5.5 (61' Vecino 6); Isaksen 7 (84' Pedro sv), Dia 5 (84' Noslin sv), Zaccagni 7. All. Sarri 

  • PAGELLE CAGLIARI

    Il pericolo numero uno di giornata sembrava essere Esposito (voto 5), fresco del suo primo goal in Serie A con il Cagliari nell’infrasettimanale contro il Sassuolo: l’ex Inter, però, scompare tra le maglie della difesa biancoceleste e viene sostituito dopo 68 minuti. Grave l’errore di Prati (voto 5) nel finale: il centrocampista trasforma una potenziale azione d’attacco del Cagliari nel 2-0 biancoceleste, regalando palla a Zaccagni in area di rigore. Tra i sardi si salva Caprile (voto 6.5), autore di una grande parata sul destro potente di Marusic nel primo tempo.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 6, Luperto 5.5; Palestra 5.5 (79' Idrissi sv), Adopo 5.5, Prati 5, Folorunsho 5.5 (79' Pavoletti sv), Gaetano 5.5 (57' Felici 5.5); S.Esposito 5 (68' Luvumbo 5.5), Borrelli 5.5 (69' Kilicsoy 5.5). All. Pisacane

  • TABELLINO LAZIO-CAGLIARI 2-0

    Marcatori: 65' Isaksen, 91' Zaccagni

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: 46' Gaetano, 59' Felici

    Espulsi: -

