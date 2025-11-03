Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni show, Dia ed Esposito impalpabili

La Lazio centra due vittorie casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta in questa stagione grazie al 2-0 sul Cagliari, e sale all’ottavo posto in classifica, a soli tre punti dal quinto posto occupato da Bologna e Juventus.
Nel primo tempo i ritmi non sono altissimi, ma le occasioni non mancano da entrambe le parti. Prima Folorunsho impegna Provedel con un destro da dentro l’area, poi Esposito calcia alto da buona posizione. La Lazio risponde con una tripla occasione nel giro di tre minuti: Basic sbaglia un rigore in movimento, Zaccagni spreca da posizione favorevole e infine Caprile si supera su un destro da fuori area di Marusic.
In avvio di ripresa le due squadre restano prudenti fino al momento del goal: Guendouzi serve Isaksen che, partendo dalla destra, salta secco Palestra e Luperto e lascia partire un mancino a giro che supera Caprile, insaccandosi sul secondo palo. Nel finale Pisacane prova a inserire forze fresche in attacco, ma alla fine raddoppiano i biancocelesti: errore grave di Prati, che serve Zaccagni in area. Il 10 della Lazio prende la mira e insacca all'incrocio dei pali il 2-0 finale.