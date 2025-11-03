Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni show, Dia ed Esposito impalpabili

Isaksen (voto 7) apre il match con una giocata da top player: doppio dribbling e mancino a giro verso l’angolo lontano che spazza via ansie e paure che tormentavano i capitolini. Zaccagni (voto 7) è vivo per tutto il match e nel finale si toglie anche la soddisfazione del goal, approfittando di un errore di Prati: destro all’incrocio dei pali e Caprile immobile. Da dimenticare, invece, la partita di Dia (voto 5): l’ex Salernitana esce tra i fischi del pubblico, deluso dalla sua prestazione.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6.5), Marusic 6.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Basic 5.5 (61' Vecino 6); Isaksen 7 (84' Pedro sv), Dia 5 (84' Noslin sv), Zaccagni 7. All. Sarri