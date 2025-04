Lazio-Bodo Glimt 3-1, pagelle e tabellino: rimonta a metà e beffa, i biancocelesti eliminati ai quarti dopo gli errori ai rigori di Tchaouna, Noslin e Castellanos

Lazio vs Bodoe/Glimt

La squadra biancoceleste di Baroni ribalta il Bodo/Glimt, ma si arrende ai calci di rigore: decisivi gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos.

La Lazio saluta l’Europa League ai quarti di finale, eliminata dal Bodo/Glimt in una sfida terminata ai calci di rigore.

Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata all’andata in Norvegia, i biancocelesti sfiorano l’impresa all’Olimpico, ribaltando il risultato nei 120 minuti regolamentari, ma venendo beffati nel finale e infine puniti dal dischetto.

La gara comincia in salita per i padroni di casa: il Bodo/Glimt parte forte e mette pressione fin dai primi minuti. Dopo lo spavento iniziale, la Lazio reagisce e al 21’ trova il goal dell’1-0 con Castellanos, autore di un colpo di tacco vincente su assist di Isaksen.

La ret dà nuova linfa alla squadra di Baroni, che prende il controllo del match e crea diverse occasioni: ci provano Castellanos, Pedro e due volte Zaccagni, che colpisce anche una traversa al 46’.

Nella ripresa la Lazio continua ad attaccare, cercando il secondo gol per allungare la sfida. Le occasioni non mancano, ma la precisione sì: Isaksen, Pedro e Zaccagni sprecano tanto, e il portiere Haikin si esalta con diverse parate. A sorpresa, al 91’ è il Bodo ad avere la palla del match: Helmersen fallisce clamorosamente la rete qualificazione davanti alla porta.

Goal sbagliato, goal subito: al 93’, proprio nei minuti di recupero, Noslin firma il 2-0 con una girata sottomisura su assist di Romagnoli, mandando la partita ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare, la Lazio sembra completare la rimonta: al 100’, Dia firma il 3-0 con un colpo di testa su perfetto cross di Guendouzi. L’Olimpico esplode, la qualificazione sembra in pugno. Ma il Bodo non si arrende: al 109’ Helmersen, lo stesso che aveva sbagliato pochi minuti prima, punisce una distratta difesa laziale e segna il gol del 3-1, che pareggia il conto complessivo. L’espulsione dello stesso Helmersen al 120’ non cambia più nulla: si va ai rigori.

Dal dischetto, il Bodo/Glimt è più lucido. I norvegesi segnano tre rigori su cinque, mentre la Lazio sbaglia con Tchaouna, Noslin e Castellanos. Solo Zaccagni e Guendouzi trovano la rete. Il risultato finale ai rigori è 2-3, e il Bodo/Glimt vola in semifinale.