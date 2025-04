Lautaro-Thuram, la coppia da sogno che trascina l'Inter in Champions: pochi come loro in Europa

L'Inter sbanca Monaco di Baviera nel segno dei suoi attaccanti: assist magico di Thuram per Lautaro, il quale avvia poi l'azione dell'1-2.

Una notte magica. Non si può che definire così quella che ha visto l'Inter protagonista all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove i nerazzurri hanno strappato, a due minuti dal novantesimo, una vittoria dal peso specifico enorme per la squadra di Simone Inzaghi, la quale ora potrà contare su due risultati su tre in vista del ritorno di San Siro.

Se il goal decisivo porta la firma di Davide Frattesi, la cui zampata ha mandato ko il Bayern a due minuti dal novantesimo, i riflettori, ancora una volta, se li sono presi gli attaccanti nerazzurri: Lautaro Martinez e Marcus Thuram, protagonisti di una prestazione strepitosa.

Il numero 9 e il numero 10 dell'Inter hanno confermato, ancora una volta, di essere una delle coppie offensive meglio assortite che ci siano in circolazione in questo momento e il crash test di Monaco di Baviera non ha fatto altro che ribadire una verità incontrovertibile: coppie così, in Europa, ce ne sono davvero poche.