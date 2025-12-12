Lautaro su Inter-Liverpool: "Se perdi per un errore dell'arbitro c'è poco da fare, un'ingiustizia"

La ferita della sconfitta maturata nel finale contro il Liverpool fa ancora male in casa Inter: il cammino per chiudere la League Phase della Champions League tra le prime otto si è complicato dopo lo 0-1 di San Siro.
Decisivo il rigore trasformato da Szoboszlai, assegnato dall'arbitro Zwayer dopo la revisione delle immagini al VAR per la lieve trattenuta di Bastoni su Wirtz nell'area nerazzurra.
Episodio di cui ha avuto modo di parlare capitan Lautaro Martinez: premiato ai Gazzetta Sport Awards per la Performance dell'anno 2025, l'argentino non ha utilizzato giri di parole per descrivere quella che, a suo dire, è stata un'ingiustizia.