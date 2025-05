Lautaro sfida il PSG e Dembelé: tra Champions e Pallone d'Oro, ma occhio a Lamine Yamal

Paris Saint-Germain vs Inter

Non solo la Champions League in palio: Lautaro e Dembélé si giocano anche la chance di vincere il Pallone d'Oro, dove Yamal resta sullo sfondo.

Il grande giorno è finalmente arrivato: PSG e Inter sono pronte a sfidarsi nella finale che sancirà la squadra vincitrice della Champions League 2024/25.

Grande attesa in quel di Monaco di Baviera, dove Lautaro Martinez è a caccia del grande trionfo europeo dopo la delusione di due anni fa: in palio, però, non c'è soltanto la coppa dalle grandi orecchie.

Stasera potrebbe decidersi una grossa fetta del prossimo Pallone d'Oro, per il quale è in lotta anche Ousmane Dembélé, avversario dell'argentino all'Allianz Arena. Il tutto con Lamine Yamal sullo sfondo...