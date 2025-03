Lautaro Martinez, Thuram, Dumfries, Dimarco: le condizioni degli infortunati dell'Inter e quando tornano in campo

Inter vs Udinese

L'ultimo a fermarsi è stato Lautaro Martinez con l'Argentina ma sono tanti i giocatori dell'Inter ai box per infortunio: le condizioni.

L'Inter è in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez. Ma non solo.

Sono tanti i giocatori nerazzurri che durante la pausa dovranno lavorare per recuperare al più presto da problemi fisici di varia natura.

Di certo l'eventuale assenza dell'argentino sarebbe però molto pesante per Simone Inzaghi, anche perché le alternative in attacco non si sono rivelate fin qui sempre all'altezza dei titolari.

Senza considerare come anche Marcus Thuram abbia lasciato il ritiro della Francia perché non al meglio.

Ma chi sono gli infortunati dell'Inter e torneranno a disposizione dopo la sosta?