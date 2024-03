Lautaro Martinez per sconfiggere il tabù: lunghissimo digiuno con l'Argentina

Il capitano dell'Inter vuole sbloccarsi con la sua nazionale: l'ultima rete risale ormai a prima dei Mondiali vinti in Qatar.

Di dubbi sulla convocazione per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica non ce n'erano, eppure i numeri fatti registrare da un anno e mezzo a questa parte farebbero pensare al contrario: Lautaro Martinez prenderà regolarmente parte ai due prossimi impegni dell'Argentina, ma il tabù che lo sta interessando è sotto gli occhi di tutti.

Un periodo lunghissimo, contraddistinto comunque dalla vittoria dei Mondiali in cui non è però riuscito a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo: una piccola 'macchia' all'interno di un percorso da ricordare per il popolo argentino.

A tutto questo si aggiunge anche la delusione per l'eliminazione dalla Champions League rimediata con l'Inter, peraltro decretata dall'errore del 'Toro' dal dischetto in quel di Madrid.