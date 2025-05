Lautaro Martinez recupera per Inter-Barcellona? Le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio dell'andata

L'attaccante argentino si è sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio in Barcellona-Inter: le condizioni, come sta e quando torna in campo.

Una nota stonata nella spettacolare notte di Champions League in terra catalana. Nel 3-3 tra Barcellona e Inter nella semifinale d’andata, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con una defezione importante. A fine primo tempo, infatti, Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Lautaro Martinez – che non è tornato in campo al rientro dagli spogliatoi – a causa di un problema muscolare, con Taremi subentrato al suo posto. Ma come sta l’attaccante argentino? Riuscirà a recuperare per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona in programma martedì 6 maggio a San Siro? Tutti gli aggiornamenti. L'articolo prosegue qui sotto