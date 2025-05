Lautaro Martinez è ancora infortunato? Perché non gioca Inter-Lazio e le sue condizioni verso la finale col PSG

L'argentino non è stato nemmeno convocato da Inzaghi per la gara che può decidere un pezzo di Scudetto: quando tornerà in campo.

Lautaro Martinez, per il secondo weekend di campionato di fila, non c'è. Dopo aver saltato la gara contro il Torino di domenica 11 maggio, il capitano dell'Inter non sarà in campo neppure questa sera contro la Lazio.

Sfida fondamentale per la formazione di Simone Inzaghi, partita che potrebbe determinare un pezzo di lotta Scudetto. Ma Lautaro, come detto, non ci sarà: spazio in attacco a Taremi in coppia con Thuram.

Perché Lautaro Martinez non sarà in campo contro la Lazio? Quali sono le sue reali condizioni fisiche e cosa filtra in vista della finale di Champions League contro il PSG di sabato 31 maggio?