Lautaro Martinez-Calhanoglu, il caso scuote l'Inter: cosa succede ora e la situazione col Galatasaray

Il "chi non vuole restare arrivederci" dell'argentino, riferito al compagno, fa rumore. Ma la fase continua a essere di stallo.

Non è esatto affermare che la sconfitta contro il Fluminense sia passata in secondo piano. L'Inter ha perso contro un avversario di qualità inferiore, è stata eliminata dal Mondiale per Club, e questo già di per sé è un pesante argomento di discussione.

Solo che a nervosismo si è aggiunto nervosismo. Quello di Lautaro Martinez, forse l'unico dell'Inter a salvarsi, che dopo il 90' della partita contro i brasiliani si è presentato ai microfoni delle emittenti dicendo le cose pane al pane, senza troppi fronzoli e senza alcun pelo sulla lingua.

Il destinatario dell'irritazione dell'argentino ha un nome e un cognome: Hakan Calhanoglu. Il sospetto era venuto a parecchi ed è divenuto certezza dopo la conferma del presidente Beppe Marotta. Quel "chi non vuole rimanere arrivederci" era diretto proprio al turco.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa succederà ora? Quale sarà il futuro di Calhanoglu, anche alla luce delle parole di Lautaro Martinez? L'estate, già caldissima dal punto di vista meteorologico, da qualche ora lo è ancor di più pure nell'ambiente dell'Inter.