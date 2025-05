Lautaro gioca Inter-Lazio? Le condizioni del capitano nerazzurro in vista della sfida di campionato

L'Inter ospita la Lazio nel penultimo turno di Serie A: capitan Lautaro sarà regolarmente in campo dopo l'assenza di Torino? Le ultime sul 'Toro'.

La vittoria di Torino e il pari del Napoli hanno permesso all'Inter di riavvicinarsi alla squadra di Conte, ora distante un solo punto con ancora due giornate da disputare prima della fine del campionato.

Nerazzurri di scena a San Siro per affrontare la Lazio nella prossima giornata: un test da non fallire, con la speranza di mettere a segno addirittura il sorpasso in vetta qualora il Napoli non dovesse fare bottino pieno al 'Tardini' di Parma.

A Torino non è stato nemmeno convocato Lautaro, alle prese con una forma fisica non ottimale: il 'Toro' sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi per Inter-Lazio o il ritorno in campo è destinato a slittare?