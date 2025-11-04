Pubblicità
Matteo Occhiuto

Lautaro e la Champions: il capitano dell’Inter ritrova il suo habitat naturale, il Kairat vittima numero 16?

L’argentino non segna da quattro partite, ma la coppa dalle grandi orecchie è il suo territorio di caccia: 11 reti in UCL, nessuno meglio nel 2025.

Lautaro Martinez vuol ritrovare il goal. Negli ultimi giorni è tornato il lieve brusio che, di tanto in tanto, accompagna i brevi periodi in cui l’argentino fatica a trovare la via della rete.

L’ultima è arrivata il 21 ottobre, proprio in Champions League, contro l’Union Saint Gilloise, poi a secco contro Napoli, Fiorentina ed Hellas Verona.

Ed ecco che, subito, si è parlato di fantomatico momento no: solitamente, quando accade, il centravanti di Bahia Blanca risponde gonfiando le porte avversarie e non c’è migliore occasione della Champions League per essere protagonista.

    LAUTARO, UN 2025 AL TOP IN CHAMPIONS

    Del resto, la massima competizione continentale è il terreno di caccia preferito dal Toro: nel 2025 ha segnato 11 reti in UCL, risultando il miglior marcatore in ambito UEFA. Numeri da top player, che Lautaro spera di migliorare nel match di San Siro contro il Kairat. 

    BOMBER INSTANCABILE

    L’infortunio di Thuram ha lasciato su Lautaro il peso dell’attacco dell’Inter: fin qui Chivu ha utilizzato Pio Esposito e Bonny sempre a fianco dell’argentino, titolare in tutte le cinque gare post sosta di ottobre. Martinez, dunque, per i nerazzurri resta imprescindibile, al netto di una comprensibile stanchezza che però non porta al riposo del classe 1997.

    KAIRAT VITTIMA NUMERO 16?

    Lautaro, del resto, non ha voglia di riposare: in questa Champions lo ha fatto alla prima giornata, contro l’Ajax, per poi essere protagonista, con goal, contro Slavia Praga e Union SG. La formazione belga è diventata la sedicesima squadra contro cui l’argentino ha segnato in Champions, dopo Barcellona, Dortmund, Slavia Praga, Real Madrid, Liverpool, Benfica, Milan, Real Sociedad, Salisburgo, Stella Rossa, Monaco, Sparta Praga, Feyenoord e Bayern Monaco.

    SPEGNERE LE VOCI

    Il bomber e capitano dell’Inter, dunque, va a caccia del goal: nelle ultime settimane ha trascinato Chivu senza trovare la soddisfazione personale, ma l’arrivo della Champions può ingolosirlo. Lautaro sa bene di voler incidere, il campo dirà se riuscirà a farlo. 


