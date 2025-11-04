Lautaro e la Champions: il capitano dell’Inter ritrova il suo habitat naturale, il Kairat vittima numero 16?

Lautaro Martinez vuol ritrovare il goal. Negli ultimi giorni è tornato il lieve brusio che, di tanto in tanto, accompagna i brevi periodi in cui l’argentino fatica a trovare la via della rete.
L’ultima è arrivata il 21 ottobre, proprio in Champions League, contro l’Union Saint Gilloise, poi a secco contro Napoli, Fiorentina ed Hellas Verona.
Ed ecco che, subito, si è parlato di fantomatico momento no: solitamente, quando accade, il centravanti di Bahia Blanca risponde gonfiando le porte avversarie e non c’è migliore occasione della Champions League per essere protagonista.