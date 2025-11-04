Lautaro e la Champions: il capitano dell’Inter ritrova il suo habitat naturale, il Kairat vittima numero 16?

Lautaro, del resto, non ha voglia di riposare: in questa Champions lo ha fatto alla prima giornata, contro l’Ajax, per poi essere protagonista, con goal, contro Slavia Praga e Union SG. La formazione belga è diventata la sedicesima squadra contro cui l’argentino ha segnato in Champions, dopo Barcellona, Dortmund, Slavia Praga, Real Madrid, Liverpool, Benfica, Milan, Real Sociedad, Salisburgo, Stella Rossa, Monaco, Sparta Praga, Feyenoord e Bayern Monaco.