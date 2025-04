Lautaro è l'anima dell'Inter: un'altra prova da trascinatore nella notte più importante

Il capitano nerazzurro, dopo Monaco, sforna un'altra prova da urlo e trascina l'Inter tra le prime quattro d'Europa.

L'Inter è in semifinale di Champions League per la seconda volta in tre anni. Ai nerazzurri basta un pareggio contro il Bayern per staccare il pass che vale l'accesso al penultimo atto della massima rassegna continentale, dove i nerazzurri se la vedranno contro il Barcellona di Flick.

Dopo lo svantaggio iniziale, griffato dal goal di Kane, l'Inter ha reagito subito, presa per mano ancora una volta dal suo capitano: Lautaro Martinez. Il numero 10, infatti, ha impiegato una manciata di minuti per ristabilire l'equilibrio, concretizzando un pallone vagante in area con la zampata valsa il goal dell'1-1.

Una prestazione a tutto tondo da parte del numero 10 nerazzurro. L'uomo copertina capace di riscrivere la storia nella notte di San Siro. Una settimana dopo il goal dell'Allianz Arena, contro i bavaresi Lautaro ne ha messo a referto un altro, probabilmente meno bello dal punto di vista estetico, ma dal peso specifico inestimabile.