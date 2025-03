Lautaro, Dumfries, Dimarco, Darmian, de Vrij, Zalewski: chi recupera e chi no verso Inter-Udinese

Inter vs Udinese

La situazione infortuni in casa Inter: chi recupera e chi no verso il match di campionato contro l'Udinese.

Inter pronta a tornare in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali in giro per il mondo: i campioni d'Italia sono attesi dall'impegno casalingo contro l'Udinese nel 30° turno di Serie A.

Un appuntamento importante in ottica classifica: in caso di vittoria, i nerazzurri metterebbero ulteriore pressione al Napoli che affronterebbe il Milan con uno svantaggio di -6 dai rivali.

Ciò la dice lunga su quanto sia cruciale questa gara per i ragazzi di Simone Inzaghi, alle prese con qualche infortunio di troppo: chi recupera e chi invece non potrà essere dell'incontro di San Siro.