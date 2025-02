Lautaro bestemmia, il caso stupisce Simone Inzaghi: "Lo conosciamo tutti, non dice parolacce"

Le polemiche non si placano, interviene Inzaghi alla vigilia di Napoli-Inter: "Quando di mezzo ci siamo noi, leggo qualche parola in più".

Alla vigilia di Napoli-Inter, seconda contro prima in classifica, si fa ancora un gran parlare del caso Lautaro Martinez. Dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan, il labiale dell'argentino sembrava essere chiaro: bestemmia pescata dalle telecamere ma nessun provvedimento da parte del giudice sportivo. Bestemmia che l'argentino ha dichiarato di non aver mai pronunciato, nè in occasione nel post Derby, nè mai. Ma c'è di più.

In vista del big match contro il Napoli, il tecnico interista Simone Inzaghi ha voluto dire la sua ancora una volta sulla questione, soprattutto dopo due settimane in cui i tifosi azzurri hanno chiesto a gran voce una squalifica per Lautaro, memori di episodi simili del passato che hanno portato a uno stop. E principalmente per l'audio della bestemmia alla fine trovato nelle ultime ore.

Martinez, invece, guiderà l'attacco dell'Inter in una partita che potrebbe dire molto in chiave Scudetto, nonostante l'Atalanta sia a pochi passi e la Juventus non sia ancora tagliata fuori matematicamente da una concreta lotta per il titolo.