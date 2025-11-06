Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro InterGetty Images
Francesco Schirru

Lautaro a secco in Serie A? Sempre il solito autunno: Martinez si sveglia più tardi

Ha ritrovato il goal segnando in Champions, ma Lautaro non è in generale un 'animale autunnale': anno dopo anno ha dei periodi negativi tra ottobre e novembre, con diverse gare consecutive a secco.

Pubblicità

La rete contro il Kairat ha spazzato via la questione sulla crisi di Lautaro? Sì e no. Perché nonostante il Toro abbia ritrovato il goal, sui social c'è chi ricorda come l'argentino sia comunque a secco da quattro partite in campionato. Come se il periodo fosse di quindici, il capitano dell'Inter rimane 'seguito' con attenzione dai critici, pronti a gettare acqua al proprio mulino di negatività.

In attesa di Inter-Lazio, dopo la quale la Serie A andrà in pausa per far posto alle Nazionali, Lautaro Martinez è nuovamente in quel momento stagionale in cui la rete non arriva. Un momento che anno dopo anno giunge inesorabile sempre e comunque, in cui l'argentino finisce nel mirino, accusato di non essere alla pari degli altri cannonieri mondiali, di non meritare la fascia da capitano e via dicendo. Basterebbe però ricordare il passato per affrontare con più positività il presente, visto che come detto ogni, ogni, ogni (x3) anno Lautaro vive un periodo in cui sorride poco e segna meno. Dal quale rinasce più forte, continuamente.

Il 2025/2026, parlando solo di Serie A, vede Lautaro leggermente sotto i suoi standard dei primi due mesi di campionato avendo segnato tre reti in dieci partite, ma si tratta comunque di un dato simile a quello delle altre stagioni e assolutamente non opposto al suo solito.

  • TROPPE PARTITE?

    Non è chiaro perché Lautaro fatichi ad essere decisivo soprattutto tra settembre e novembre, ma la risposta più semplice e probabilmente veritiera è quella che riconduce alle troppe partite, non solo continentali.

    In questo periodo, del resto, l'argentino deve fare i conti con i viaggi in Argentina per gli impegni intercontinentali, con l'impossibilità di non riposare una volta tornato a Milano, vuoi per gli infortuni dei compagni, vuoi per la qualità più bassa degli stessi.

    Lautaro sempre in campo tra fine estate a metà autunno, con conseguente riduzione delle capacità sotto porta. Poi, a un certo punto, le soste delle Nazionali scompaiono e Martinez comincia a carburare. Rimane a Milano, torna decisivo, viene esaltato. Nessuna via di mezzo, come in ogni ambito del nuovo millennio.

    • Pubblicità

  • L'AUTUNNO DI LAUTARO

    Tornando indietro, partendo da questo autunno, analizziamo le annate di Lautaro tra settembre e novembre. Detto delle tre reti in dieci partite fin qui, con quattro match consecutivi senza trovare il goal, l'argentino non fece poi così meglio lo scorso anno.

    Dopo undici partite giocate le reti furono cinque e appena due nelle prime sei gare, entrambe arrivate contro l'Udinese nel sesto turno. Lo scorso anno non è stato particolarmente positivo a livello di Serie A, visti i 12 goal in 31 partite, ma a livello europeo si è distinto con 9 in 14. E sì, anche in questa annata Lautaro sta contribuendo pesantemente in Champions con 4 reti in 3 partite, opposte a ciò che si è visto in campionato nelle ultime settimane.

    Il 2023/2024 è stato l'eccezione che conferma  la 'regola Lautaro', considerando gli undici goal nei primi dieci turni, quattro dei quali siglati contro la Salernitana. Un'annata che ha visto Martinez concludere da capocannoniere e MVP, in cui ha comunque vissuto alcune partite di fila senza reti. 

    Nel 2022, invece, Lautaro è stato il 'solito Lautaro': quattro goal in dieci turni e cinque match consecutivi senza segnare in Serie A. Non è da meno il 2021, visti i cinque goal nei primi undici turni giocati e anche in questo caso, cinque gare di fila a secco.

    Ogni anno la solita storia, come nel 2020: cinque goal in tredici partite giocate e cinque partite di fila senza gonfiare la rete.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • POLEMICHE PRONTE?

    Nonostante la rete al Kairat, i detrattori di Lautaro lo aspettano al varco. Qualora non dovesse trovare il goal contro la Lazio, l'ultima gara pre-sosta, allora avrà nuovamente tutti al collo.

    Eppure, come detto, Lautaro vive praticamente ogni anno un periodo autunnale senza reti, quasi sempre da cinque partite consecutive in Serie A. E di fatto, qualora non arrivasse una marcatura contro i biancocelesti, saranno cinque gare di fila senza goal in campionato.

    Considerando i dati del passato risulterebbe alquanto assurdo contestare Lautaro, come se non si conoscesse il suo standard. Ma forse, semplicemente, la memoria non è delle migliori.

  • LAUTARO DOPO I PERIODI DI MAGRA

    2024/2025, quattro partite consecutive senza segnare nei primi mesi di campionato: quattro goal in cinque partite subito dopo

    2023/2024: tre partite consecutive senza segnare nei primi mesi di campionato: sette goal in cinque partite subito dopo

    2022/2023: cinque partite consecutive senza segnare nei primi mesi di campionato: quattro goal in cinque partite subito dopo

    2021/2022: cinque partite consecutive senza segnare nei primi mesi di campionato: cinque goal in quattro partite subito dopo

    2020/2021: cinque partite consecutive senza segnare nei primi mesi di campionato: quattro goal in cinque partite subito dopo

    2019/2020: quattro partite consecutive senza segnare nei primi mesi di campionato: quattro goal in cinque partite subito dopo

    Sempre il solito Lautaro: prendere o lasciare. Ma meglio non esaltare per poi buttare giù subito dopo. E viceversa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL