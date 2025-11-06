Lautaro a secco in Serie A? Sempre il solito autunno: Martinez si sveglia più tardi

La rete contro il Kairat ha spazzato via la questione sulla crisi di Lautaro? Sì e no. Perché nonostante il Toro abbia ritrovato il goal, sui social c'è chi ricorda come l'argentino sia comunque a secco da quattro partite in campionato. Come se il periodo fosse di quindici, il capitano dell'Inter rimane 'seguito' con attenzione dai critici, pronti a gettare acqua al proprio mulino di negatività.

In attesa di Inter-Lazio, dopo la quale la Serie A andrà in pausa per far posto alle Nazionali, Lautaro Martinez è nuovamente in quel momento stagionale in cui la rete non arriva. Un momento che anno dopo anno giunge inesorabile sempre e comunque, in cui l'argentino finisce nel mirino, accusato di non essere alla pari degli altri cannonieri mondiali, di non meritare la fascia da capitano e via dicendo. Basterebbe però ricordare il passato per affrontare con più positività il presente, visto che come detto ogni, ogni, ogni (x3) anno Lautaro vive un periodo in cui sorride poco e segna meno. Dal quale rinasce più forte, continuamente.

Il 2025/2026, parlando solo di Serie A, vede Lautaro leggermente sotto i suoi standard dei primi due mesi di campionato avendo segnato tre reti in dieci partite, ma si tratta comunque di un dato simile a quello delle altre stagioni e assolutamente non opposto al suo solito.