Laura Pausini e Robbie Williams cantano 'Desire', l'inno del Mondiale: testo e traduzione della canzone

L'inno del Mondiale è cantato da Laura Pausini e Robbie Williams: "Volevo scrivere qualcosa che catturasse tutto questo".

A un anno dal Mondiale per nazioni previsto in Messico, Canada e Stati Uniti nel 2026, la FIFA ha presentato l'inno del torneo. L'italiana Laura Pausini e l'inglese Robbie Williams sono stati scelti per creare il testo ed intepretarlo, con la prima esibizione live del duo di scena a margine della finale del Mondiale per Club del 13 luglio 2025.

"Calcio e musica hanno sempre significato moltissimo per me" ha dichiarato Robbie Williams. "Sono cresciuto guardando i walk-out, ascoltando gli inni, percependo quella tensione unica. Volevo scrivere qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, l’orgoglio, la maestosità di quel momento che precede ogni grande partita. È un onore per me che Laura abbia accettato il mio invito: è un’artista incredibile con una voce perfetta”.

"È un onore unire la mia voce a quella di una star e icona come Robbie" ha raccontato Laura Pausini, che ha curato l'adattamento spagnolo dell'inno. "Desire è una canzone straordinaria, intensa, toccante. Appena l’ho ascoltata, adattare la strofa in spagnolo è stato naturale. Fin da bambina associo il calcio a momenti carichi di emozione, e poter vivere questa esperienza sul palco della FIFA è come tornare lì, in quel battito d’attesa che precede ogni goal. È come essere su un palcoscenico, la stessa scarica di adrenalina”.