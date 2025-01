Gianluca Lapadula lascia il Cagliari e la Serie A: giocherà in B con l'ambiziosissimo Spezia.

Lo Spezia continua a sognare in grande: l'ultimo 'regalo' arriva dal calciomercato.

È ufficiale, infatti, l'acquisto a titolo definitivo di Gianluca Lapadula, proveniente dal Cagliari dove ormai non aveva più spazio all'interno dell'undici titolare.

Un colpo di assoluto livello per gli 'Aquilotti', intenzionati a fare le cose in grande per tornare in Serie A dopo due anni di purgatorio.