Il 18enne Yamal è stato bersaglio del 60% di tutti gli attacchi razzisti online in Spagna, come rivelano statistiche sconcertanti
In uno studio ottenuto dalla testata spagnola El Pais, l'Osservatorio spagnolo sul razzismo e la xenofobia (Oberaxe) ha fatto luce sulla portata degli abusi subiti dalla stella del Barcellona Yamal.
Secondo il rapporto, Oberaxe è riuscito a utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per rilevare 33.438 attacchi online in Spagna durante la stagione 2024-25 della Liga, con il 62% proveniente da Facebook e il 10% da X (Twitter).
Lo studio sostiene che il calciatore della nazionale spagnola Yamal abbia ricevuto il 60% degli abusi razzisti, il doppio rispetto a Vinicius del Real, che secondo quanto riferito è stato bersaglio del 29% di tutti gli attacchi.
L'ODIO CONTRO REAL E BARCELLONA
Anche il compagno di squadra di Vinicius al Real, Kylian Mbappe, è stato oggetto del 3% di tutti gli attacchi, mentre il collega di Yamal al Barcellona, Alejandro Balde, ne ha ricevuti il 2%. Secondo lo studio, l'ala del Real Brahim Diaz e l'attaccante dell'Athletic Club Inaki Williams sarebbero stati oggetto del 2% di tutti gli attacchi.
Analizzando la quantità di insulti rivolti ai club della Liga, lo studio afferma che il 66% di tutti gli attacchi era diretto al Real Madrid (34%) e al Barcellona (32%). Il Real Valladolid (17%), il Valencia (8%), l'Athletic Club (6%) e la Real Sociedad (6%) compongono le prime sei squadre che hanno ricevuto il maggior numero di insulti online.
CONDANNATI IN CINQUE
Nel maggio 2025, cinque persone sono state condannate a pene detentive sospese per aver insultato con frasi razziste l'attaccante del Real Vinicius, in quella che la Liga ha definito una sentenza "senza precedenti" in Spagna.
Il venticinquenne è stato vittima di insulti razzisti durante la partita di campionato tra il Real e il Real Valladolid nel settembre 2022, mentre passava davanti ai tifosi dopo essere stato sostituito allo stadio Jose Zorrilla.
In una dichiarazione, la Liga ha affermato: "Grazie agli sforzi della Liga, che ha presentato la denuncia e inizialmente ha agito come unico pubblico ministero privato - successivamente affiancato dal giocatore Vinicius e dal Real Madrid, nonché dalla Procura della Repubblica - è stata ottenuta questa sentenza esemplare.
Questa decisione giudiziaria rappresenta una pietra miliare senza precedenti nella lotta contro il razzismo nello sport in Spagna, dove, fino ad ora, le sentenze avevano affrontato comportamenti contrari all'integrità morale con un aggravante razziale.
Il fatto che questa sentenza faccia esplicito riferimento ai reati di odio associati agli insulti razzisti rafforza il messaggio che l'intolleranza non ha posto nel calcio".
RASHFORD E LA RICHIESTA DI UNA MULTA
In ottobre la commissione spagnola contro la violenza ha raccomandato che un tifoso del Real Oviedo fosse multato di 3.521 sterline per aver presumibilmente rivolto insulti razzisti all'attaccante del Barcellona Marcus Rashford.
L'incidente sarebbe avvenuto durante la vittoria per 3-1 dei campioni di Spagna sull'Oviedo nella Liga il 25 settembre, partita in cui il giocatore in prestito dal Manchester United ha registrato un assist.
In una dichiarazione, le autorità spagnole hanno affermato: "La Liga ha individuato le immagini sui social media e ha presentato una denuncia alla Polizia Nazionale.
Successivamente, l'analisi delle riprese delle telecamere dell'Unità di Controllo Organizzativo (UCO) dello stadio ha permesso di identificare il presunto autore del reato. L'iter di questa proposta dipenderà dalle decisioni finali prese nel procedimento penale".
Le autorità devono ancora confermare quando verrà presa una decisione definitiva.
YAMAL E VINICIUS IN CAMPO
Rashford e Yamal dovrebbero scendere in campo domenica sera quando il Barcellona affronterà il Celta Vigo nella Liga. La squadra di Hansi Flick, attualmente a cinque punti dalla capolista Real, cerca il riscatto dopo il pareggio per 3-3 di mercoledì contro il Club Brugge nella Champions League.
Nel frattempo, Vinicius e il Real cercano di mettere alle spalle la sconfitta per 1-0 contro il Liverpool nella massima competizione europea per club, quando martedì si recheranno a Rayo Vallecano, squadra in ottima forma. L'asso brasiliano ha segnato cinque goal e fornito quattro assist nella massima serie spagnola in questa stagione.
