Lamine Yamal prende in giro il Real Madrid dopo il goal nel Clasico: esulta come Cristiano Ronaldo e Mbappé

Barcellona vs Real Madrid

C. Ronaldo

Lamine Yamal ha segnato un gol fantastico contro il Real Madrid e lo ha festeggiato imitando le esultanze di Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

La grande delusione per l'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter è già il passato per il Barcellona.

I blaugrana hanno vinto il quarto Clasico di questa stagione mettendo le mani sulla Liga e tra i grandi protagonisti, ovviamente, c'è stato ancora una volta Lamine Yamal.

Il giovanissimo talento del Barcellona ha segnato lo splendido goal del momentaneo 2-2 ma a fare discutere è stata soprattutto la sua esultanza, che è sembrata uno sfottò nei confronti del Real Madrid.