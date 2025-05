Lamine Yamal è un fenomeno generazionale: nessuno come il talento del Barcellona alla sua età

La grande paura nel riscaldamento, poi una prestazione da top di livello mondiale e anche Inzaghi si inchina: "Mi ha impressionato".

Quando si è improvvisamente fermato durante il riscaldamento i tifosi del Barcellona hanno trattenuto il fiato.

Lamine Yamal, però, qualche minuto dopo è regolarmente entrato in campo per affrontare l'Inter. E ha disegnato calcio per tutta la gara.

Una prestazione di una bellezza accecante, quella del talento spagnolo, già grandissimo a dispetto dell'età ancora giovanissima.

L'articolo prosegue qui sotto

Tanto che al termine della partita anche Simone Inzaghi si è inchinato a Lamine Yamal definito dal tecnico nerazzurro "un giocatore che nasce ogni 50 anni".