Lacazette riparte dall'Arabia Saudita dopo l'addio al Lione: è un nuovo giocatore del Neom SC

L'attaccante francese proseguirà la carriera in Arabia Saudita: firma col neopromosso Neom SC dopo la fine dell'avventura a Lione.

Nuova avventura per Alexandre Lacazette, la cui carriera proseguirà in Asia: precisamente in Arabia Saudita, nuova frontiera consolidata del calcio.

Il classe 1991, svincolato al termine del contratto col Lione, ha firmato col Neom SC, società neopromossa in Saudi Pro League grazie alla vittoria del campionato di seconda divisione.

Prima avventura lontano dall'Europa per il francese, a pochi giorni dal verdetto che ha visto il 'suo' Lione fare i conti con la retrocessione in Ligue 2 per motivi finanziari.