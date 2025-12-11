La vicenda Ronald Araujo ha scosso il Barcellona: la pausa dal calcio per stress mentale, gli attacchi d'ansia, il viaggio in Terra Santa

Ha chiesto Araujo una sorta di periodo di aspettativa, e il Barcellona lo ha accontentato. La vicenda è venuta alla luce all'inizio di dicembre: l'uruguaiano, particolarmente scosso dal rosso dello Stamford Bridge e dalle aspre critiche ricevute, ha deciso di prendersi una pausa abbandonando momentaneamente il club.

In un primo momento il Barcellona aveva motivato la sua assenza con una gastroenterite. Ma poi la verità è uscita. Lo stesso Hansi Flick, pur senza dare troppi dettagli, non ha nascosto che dietro alla vicenda si nascondeva qualcosa di molto più profondo.

"Ronald non è pronto per giocare - ha detto il tecnico tedesco - È una questione privata, non dirò altro. Vi chiedo di rispettare la situazione. Questo è tutto ciò che posso dirvi".