La vicenda Ronald Araujo ha scosso il Barcellona: la pausa dal calcio per stress mentale, gli attacchi d'ansia, il viaggio in Terra Santa

Non è esatto affermare che il 2-1 in rimonta sull'Eintracht Francoforte di martedì sia passato in secondo piano, ma ci andiamo vicini. Al Barcellona sta tenendo banco un caso molto più delicato di una semplice vittoria o sconfitta: quello relativo a Ronald Araujo.
Il centrale uruguaiano non è sceso in campo contro i tedeschi in quanto squalificato: era stato espulso nella giornata precedente in casa del Chelsea. Ma martedì non avrebbe giocato comunque. E qui il campo c'entra, ma non del tutto.
Da qualche tempo, Araujo si è tirato fuori da tutto. Dagli allenamenti, dalle partite. L'ultima volta in cui lo si è visto in campo risale proprio al disastroso 0-3 contro il Chelsea del 25 novembre, nel quale proprio lui con la sua espulsione ha di fatto indirizzato la partita sulla strada degli inglesi. Da allora, più nulla.