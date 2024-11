La vendetta dei tifosi del Liverpool: fuochi d'artificio alle 2 di notte fuori l'hotel del Real Madrid

Liverpool vs Real Madrid

I tifosi dei Reds ci riprovano dopo un anno: in occasione degli ottavi di Champions League, nella passata stagione, arrivò il 5-2 per il Real Madrid.

I tifosi del Liverpool ci hanno riprovato. Dopo il tentativo fallit due stagioni fa, a febbraio 2023, i sostenitori dei Reds hanno provato ancora una volta a disturbare il sonno dei giocatori del Real Madrid.

Nella notte, poco dopo le 2, fuochi d’artificio e petardi sono stati sparati all’esterno dell’hotel che ospita le Merengues di Carlo Ancelotti.

Un tentativo fatto alla vigilia della sfida per provare a distrarre i calciatori del Real in vista di una gara delicatissima per i Blancos.