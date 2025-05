La UEFA promuove Marciniak dopo Inter-Barcellona: "Nessun problema"

L'arbitraggio di Marciniak è stato promosso dall'UEFA: freno alle polemiche sorte in casa Barcellona dopo il k.o. contro l'Inter.

Non accennano a placarsi, in Spagna, le polemiche relative all'arbitraggio di Szymon Marciniak durante Inter-Barcellona, match che ha sancito l'eliminazione dei blaugrana dalla Champions League.

Alcuni giocatori, il tecnico Flick e il presidente Laporta hanno tutti puntato il dito contro l'operato del direttore di gara polacco, finito nell'occhio del ciclone per alcune decisioni che in casa catalana non sono affatto piaciute.

A gettare acqua sul fuoco ci ha però pensato la UEFA, schieratasi in difesa del proprio arbitro.