La UEFA deciderà le sedi delle finali europee del 2028 e 2029: in lizza c'è anche l'Allianz Stadium di Torino

La UEFA ha reso note le candidature delle varie città che potrebbero ospitare le finali delle competizioni europee per club per quanto riguarda il 2028 e il 2029.

Lo scorso 22 ottobre è scaduta la manifestazione d'interesse e, a partire dall'11 luglio, è stata avviata la procedura di gara per la selezione degli stadi vincitori: la decisione finale del massimo organo calcistico continentale è attesa per settembre del 2026.

Tra gli impianti in lizza ce n'è anche uno italiano: l'Allianz Stadium di Torino, teatro delle gare casalinghe della Juventus.