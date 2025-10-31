Pubblicità
allianz stadium juventus veduta 16 9Getty
Vittorio Rotondaro

La UEFA deciderà le sedi delle finali europee del 2028 e 2029: in lizza c'è anche l'Allianz Stadium di Torino

L'Allianz Stadium è uno degli stadi candidati a ospitare le finali di Europa e Conference League del 2028 e 2029: decisione dell'UEFA attesa per il 2026.

La UEFA ha reso note le candidature delle varie città che potrebbero ospitare le finali delle competizioni europee per club per quanto riguarda il 2028 e il 2029.

Lo scorso 22 ottobre è scaduta la manifestazione d'interesse e, a partire dall'11 luglio, è stata avviata la procedura di gara per la selezione degli stadi vincitori: la decisione finale del massimo organo calcistico continentale è attesa per settembre del 2026.

Tra gli impianti in lizza ce n'è anche uno italiano: l'Allianz Stadium di Torino, teatro delle gare casalinghe della Juventus.

  • STADI CANDIDATI A OSPITARE LE FINALI DI CHAMPIONS DEL 2028 E 2029

    2028

    Germania: Monaco, Fußball Arena München

    2029

    Inghilterra: Londra, Wembley Stadium

    Spagna: Barcellona, Camp Nou

  • STADI CANDIDATI A OSPITARE LE FINALI DI EUROPA LEAGUE DEL 2028 E 2029

    2028

    Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell'offerta)

    Italia: Torino, Allianz Stadium

    Romania: Bucarest, National Arena

    Serbia: Belgrado, National Stadium

    2029

    Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell'offerta)

    Italia: Torino, Allianz Stadium

    Romania: Bucarest, National Arena

    Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

  • STADI CANDIDATI A OSPITARE LE FINALI DI CONFERENCE DEL 2028 E 2029

    2028

    Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

    Ungheria: Budapest, Puskás Aréna

    Italia: Torino, Allianz Stadium

    Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell'offerta)

    Polonia: Danzica, Arena Gdańsk

    2029

    Finlandia: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

    Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

    Ungheria: Budapest, Puskás Aréna

    Italia: Torino, Allianz Stadium

    Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell'offerta)

    Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

  • STADI CANDIDATI A OSPITARE LE FINALI DELLA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE DEL 2028 E 2029

    2028

    Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

    Spagna: Bilbao, San Mamés Stadium

    Svizzera: Basilea, St. Jakob Park

    Turchia: Istanbul, Ali Sami Yen Stadium

    2029

    Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

    Irlanda: Dublino, Dublin Arena

    Svizzera: Basilea, St. Jakob-Park

    Galles: Cardiff, National Stadium of Galles

