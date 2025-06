La trattativa bloccata per Angelino e il no di Theo Hernandez, countdown per l’Al Hilal: Inzaghi vuole pescare il terzino in Serie A, Roma e Milan in attesa Calciomercato Serie A Roma AC Milan Al Hilal 1ª Divisione

Angelino resta bloccato, il francese ribadisce il suo no: l’Al Hilal valuta le mosse finali sul mercato prima del gong per il Mondiale per Club.