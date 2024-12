L'arrivo in ritardo, poi la sconfitta al 90' e il guasto all'aereo di ritorno: trasferta tedesca da incubo per l'Inter.

No, non è stata una trasferta particolarmente fortunata quella dell'Inter in Germania.

Dopo l'arrivo in ritardo alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen, e la sconfitta subita in campo al 90', ecco un altro fastidioso inconveniente.

L'aereo che avrebbe dovuto riportare l'Inter in Italia nella notte tra martedì e mercoledì ha subito un guasto.