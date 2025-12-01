Pubblicità
Dumfries McTominay LautaroGetty
Vittorio Rotondaro

La Top 11 del Gran Galà del Calcio: domina l'Inter, solo due giocatori per il Napoli campione d'Italia

Definita la Top 11 del Gran Galà del Calcio per la stagione 2024/25: dominio Inter con ben cinque giocatori, solo due rappresentanti per il Napoli campione.

Nuova edizione del Gran Galà del Calcio: a Milano è andata in scena la serata in cui sono stati definiti i vincitori dei vari premi (qui l'elenco completo) per quanto riguarda la Serie A 2024/25.

Come da previsione, tanti riconoscimenti sono spettati al Napoli campione d'Italia: azzurri eletti club dell'anno, riconoscimenti anche per Conte (miglior allenatore) e McTominay (calciatore dell'anno).

Poco azzurro, invece, nella Top 11, la formazione ideale dello scorso campionato: in questo caso è stata l'Inter ad avere la meglio con ben cinque rappresentanti.

  • PORTIERE

    Il miglior portiere della Serie A 2024/25 è stato Svilar, autore di una grande stagione con la maglia della Roma, in particolare sotto la guida di Claudio Ranieri.

    Tanti interventi decisivi per il serbo, fondamentali per la scalata fino al quinto posto finale, a una sola lunghezza dalla zona Champions League e dalla Juventus.

  • DIFENSORI

    Reparto arretrato quasi totalmente appannaggio dell'Inter vicecampione d'Italia: difesa composta per tre quarti da calciatori nerazzurri.

    Nello specifico Dumfries (terzino destro), Bastoni (centrale) e Dimarco (terzino sinistro). A completare la linea troviamo Rrahmani (centrale).

  • CENTROCAMPISTI

    Più omogenea la situazione per quanto concerne la zona mediana, dove sono presenti tre giocatori di altrettante società diverse.

    Non poteva mancare, ovviamente, McTominay, affiancato da Barella e Reijnders, quest'ultimo approdato al Manchester City dal Milan in estate.

  • ATTACCANTI

    In attacco presenza obbligata per il capocannoniere Retegui, protagonista con la maglia dell'Atalanta prima del trasferimento all'Al-Qadsiah in Arabia Saudita; nel lotto anche il compagno di Nazionale Kean, autore di 19 reti con la Fiorentina.

    Il terzo e ultimo slot è andato a Lautaro e non a Lukaku, nonostante due goal in più all'attivo (14 vs 12) per il belga e, soprattutto, lo Scudetto conquistato a fine maggio.

  • LA TOP 11 DEL GRAN GALÀ DEL CALCIO

    TOP 11 (4-3-3):Svilar; Dumfries, Rrahmani, Bastoni, Dimarco; Barella, Reijnders, McTominay; Kean, Retegui, Lautaro Martinez. All. Conte.

