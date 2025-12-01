La Top 11 del Gran Galà del Calcio: domina l'Inter, solo due giocatori per il Napoli campione d'Italia

Nuova edizione del Gran Galà del Calcio: a Milano è andata in scena la serata in cui sono stati definiti i vincitori dei vari premi (qui l'elenco completo) per quanto riguarda la Serie A 2024/25.
Come da previsione, tanti riconoscimenti sono spettati al Napoli campione d'Italia: azzurri eletti club dell'anno, riconoscimenti anche per Conte (miglior allenatore) e McTominay (calciatore dell'anno).
Poco azzurro, invece, nella Top 11, la formazione ideale dello scorso campionato: in questo caso è stata l'Inter ad avere la meglio con ben cinque rappresentanti.