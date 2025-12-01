Gran Galà del Calcio 2025, premi e vincitori: McTominay calciatore dell'anno, Conte miglior allenatore

Il premio di allenatore dell'anno è andato ad Antonio Conte:

"Lo Scudetto è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l'Inter".

"Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragazzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale".

"Quello attuale sarà un campionato molto combattuto, con tante squadre forti. Difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo tutti quanti lì. Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, ma è molto difficile perché ci sono squadre belle, attrezzate e forti. Poi che vinca il migliore".

"La mia settimana di vacanza? In Inghilterra è un'abitudine, il club ti impone di lasciare per 7-10 giorni la squadra e lo staff perché c'è tanta tensione e un dispendio di energie importante. Io al Chelsea e al Tottenham ogni settimana restavo a casa e allenava il mio staff, sarebbe bello anche portare questo anche in Italia perché puoi stare con la famiglia e ricaricarti".