Scott McTominay Gran Galà del Calcio 01122025Getty Images
Claudio D'Amato

Gran Galà del Calcio 2025, premi e vincitori: McTominay calciatore dell'anno, Conte miglior allenatore

Al Gran Galà del Calcio premiati i migliori protagonisti della stagione 2024/2025 in Italia: il quadro completo con i nomi di tutti i vincitori.

Serata masterclass a Milano, dove i protagonisti assoluti della stagione italiana 2024/2025 hanno ricevuto il giusto riconoscimento per quanto compiuto durante la scorsa annata.

Al Gran Galà del Calcio AIC, andato in onda su Sky, ha svelato chi sono stati coloro i quali hanno ottenuto il premio suddivisi per ruolo e categoria: miglior calciatore, miglior allenatore, migliore società, miglior arbitro e miglior giovane della Serie B, unitamente all'elezione della Top 11 della Serie A dell'ultimo campionato ed a quella del goal più bello.

  • MCTOMINAY CALCIATORE DELL'ANNO

    Miglior calciatore dell'anno eletto Scott McTominay: lo scozzese, arrivato nell'estate del 2024 dal Manchester United, si è preso subito il Napoli rivelandosi l'uomo Scudetto degli azzurri.

  • CONTE MIGLIOR ALLENATORE

    Il premio di allenatore dell'anno è andato ad Antonio Conte:

    "Lo Scudetto è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l'Inter".

    "Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragazzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale".

    "Quello attuale sarà un campionato molto combattuto, con tante squadre forti. Difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo tutti quanti lì. Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, ma è molto difficile perché ci sono squadre belle, attrezzate e forti. Poi che vinca il migliore".

    "La mia settimana di vacanza? In Inghilterra è un'abitudine, il club ti impone di lasciare per 7-10 giorni la squadra e lo staff perché c'è tanta tensione e un dispendio di energie importante. Io al Chelsea e al Tottenham ogni settimana restavo a casa e allenava il mio staff, sarebbe bello anche portare questo anche in Italia perché puoi stare con la famiglia e ricaricarti".

  • LA TOP 11 E I MIGLIORI RUOLO PER RUOLO

    Questa la Top 11 dell'anno riguardante la Serie A 2024/2025 (4-3-3): Svilar; Dumfries, Rrahmani, Bastoni, Dimarco; Barella, Reijnders, McTominay; Kean, Retegui, Lautaro Martinez. All. Conte.

    • Portiere: Mile Svilar (Roma)
    • Difensore destro: Denzel Dumfries (Inter)
    • Difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter) e Amir Rrahmani (Napoli)
    • Difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)
    • Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) e Tijjani Reijnders (Milan, ora al Manchester City)
    • Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Mateo Retegui (Atalanta, ora all'Al-Qadsiah).

  • NAPOLI SOCIETÀ DELL'ANNO

    Premio di società dell'anno al Napoli: gli azzurri erano candidati al premio insieme a Bologna e Inter.

  • GOAL PIÙ BELLO DELL'ANNO DI DEIOLA

    Alessandro Deiola ha vinto il pemio per il goal dell'anno: merito della rete realizzata in Cagliari-Venezia del 18 maggio scorso. Il centrocampista dei sardi, tra l'altro, è anche candidato al FIFA Puskas Award.


  • ARBITRO DELL'ANNO

    Daniele Doveri arbitro dell'anno: il fischietto di Roma l'ha spuntata su Aureliano e Chiffi.

  • PREMIO ALLA CARRIERA A BONUCCI E CHIELLINI

    Premio Legend, relativo alla carriera, consegnato a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

  • BERTOLA MIGLIOR GIOVANE DELLA SERIE B

    Scendendo in Serie B, invece, il premio di giovane dell'anno è stato assegnato a Nicolò Bertola, difensore classe 2003 oggi in forza all'Udinese ma che nel 2024/2025 ha sfiorato la promozione con la maglia dello Spezia facendosi apprezzare da tifosi e addetti ai lavori, guadagnandosi il grande salto in Friuli.

  • PREMIO 'IL CAMPO GIUSTO' A PIO ESPOSITO

    Francesco Pio Esposito, infine, si è aggiudicato il premio 'Il Campo Giusto'.