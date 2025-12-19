La Supercoppa presenta il conto: il Milan ha bisogno di un altro difensore a gennaio

Dopo una striscia praticamente perfetta di vittorie in campionato, il Milan è caduto contro una big nel primo match di Supercoppa Italiana. Una caduta pesante, considerando l'eliminazione subita per mano del Napoli, riuscito a riscattarsi dopo il 2-1 di Serie A. Non impegnato in Europa, ora alla compagine rossonera rimane la Coppa Italia, ovviamente al pari del torneo principale. Per il quale, probabilmente, serviranno rinforzi anche in difesa.

Detto a lungo dell'attacco, con Fullkrung obiettivo principale dopo l'operazione che terrà fuori Gimenez per diverso tempo, il Milan potrebbe muoversi anche per rinforzare la retroguardia, sempre più in difficoltà nell'ultimo periodo. Nonostante sia ampiamente in lotta per lo Scudetto e con un buon cammino fin qui, la squadra di Allegri sta cominciando a mostrare tutte le sue crepe difensive.

"Tutte le situazioni devono essere prese come un'opportunità" ha detto Allegri al termine della gara di Riad, relativamente alle reti incassate. "Se per tre partite prendi goal quasi evitabili, vuole dire che devi difendere in modo diverso. Forse inconsciamente abbiamo mollato qualcosa e siamo stati puniti".