Pavlovic Napoli Milan Italian Super CupGetty Images
Francesco Schirru

La Supercoppa presenta il conto: il Milan ha bisogno di un altro difensore a gennaio

De Winter continua a non sfruttare le occasioni da titolare, le alternative non esistono: tra le opzioni dal mercato, anche la suggestione Thiago Silva.

Dopo una striscia praticamente perfetta di vittorie in campionato, il Milan è caduto contro una big nel primo match di Supercoppa Italiana. Una caduta pesante, considerando l'eliminazione subita per mano del Napoli, riuscito a riscattarsi dopo il 2-1 di Serie A. Non impegnato in Europa, ora alla compagine rossonera rimane la Coppa Italia, ovviamente al pari del torneo principale. Per il quale, probabilmente, serviranno rinforzi anche in difesa.

Detto a lungo dell'attacco, con Fullkrung obiettivo principale dopo l'operazione che terrà fuori Gimenez per diverso tempo, il Milan potrebbe muoversi anche per rinforzare la retroguardia, sempre più in difficoltà nell'ultimo periodo. Nonostante sia ampiamente in lotta per lo Scudetto e con un buon cammino fin qui, la squadra di Allegri sta cominciando a mostrare tutte le sue crepe difensive.

"Tutte le situazioni devono essere prese come un'opportunità" ha detto Allegri al termine della gara di Riad, relativamente alle reti incassate. "Se per tre partite prendi goal quasi evitabili, vuole dire che devi difendere in modo diverso. Forse inconsciamente abbiamo mollato qualcosa e siamo stati puniti".

  • DUE IN OGNI GARA

    Allegri ha parlato di tre partite in cui il Milan ha preso goal evitabili, tre partite in cui il dato è sempre stato lo stesso: due reti incassate a match.

    Considerando l'allenatore di cui si sta parlando, ovvero quello che più di tutti preme sull'importanza di subire poche marcature per poter andare in Champions e magari puntare realmente allo Scudetto, il dato delle reti subite comincia seriamente a preoccupare in vista della seconda parte di stagione.

    Ultimamente il Milan sta cominciando ad essere disattento in diversi frangenti, contro le piccole prima (il punto debole di questi mesi) e ora anche contro una big in gara secca.

  • IL MERCATO DI GENNAIO

    Si è parlato fin qui soprattutto di attaccanti, ma il Milan potrebbe entrare sul mercato per acquistare un difensore centrale. Adottando la difesa a tre, del resto, non può bastare l'attuale rosa, soprattutto davanti all'infortunio di uno dei principali interpreti.

    Con Gabbia fuori, De Winter è stato schierato titolare, non riuscendo però a brillare. Il numero 5 ha giocato qualche partita dal 1' in stagione, risultando sempre altalenante: per questo, così da continuare ad utilizzare la difesa a tre, sembra probabile un intervento sul mercato di gennaio per acquistare un'altra alternativa a Gabbia, Pavlovic e Tomori.

    Contro il Napoli le uniche alternative in panchina erano Matteo Dutu del Milan Futuro e il 19enne Odogu, mai in campo in Serie A fin qui.

  • IN ARRIVO THIAGO SILVA?

    Thiago Silva ha deciso di lasciare il Fluminense per tornare in Europa e per questo da tempo si parla della suggestione Milan.

    Il brasiliano rappresenterebbe il rinforzo d'esperienza perfetto per il proseguo della stagione, considerata la sua carriera e il passato rossonero. Attualmente, però, non ci sono indicazioni su un contatto con il Milan, ma bensì con altri club europei decisi a puntare sul 41enne brasiliano per il 2026.

    Thiago Silva sarebbe comunque un supporto per il nuovo anno, ma nel brevissimo periodo: parliamo, come detto, di un giocatore che a settembre compirà 42 anni.

  • CHIUDERE L'ANNO

    Nuovamente in Italia dopo la trasferta saudita, il Milan chiuderà l'anno 2025 affrontando il Verona a San Siro. Contro una squadra sulle ali dell'entusiasmo dopo due vittorie di fila, la squadra rossonera dovrà dimostrare di non poter blindare nuovamente la difesa e dimostrare che il Vaso di Pandora non si è completamente aperto mostrando tutte le difficoltà del sistema di gioco e dei centrali presenti nella rosa.

    Un nuovo stop con una o più reti subite, al contrario, accelererebbe senza dubbio l'arrivo di un nuovo difensore nel mese di gennaio.

