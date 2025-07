La stoccata di Theo Hernandez dopo l'addio: "Questo Milan non rispecchia i valori e l’ambizione che mi hanno portato qui"

Il terzino francese saluta il club dopo sei anni, uno Scudetto e una Supercoppa: "Non tutto dipende da una sola persona".

Theo Hernandez ha ufficialmente lasciato il Milan per trasferirsi all'Al-Hilal, mettendo fine a una lunga e intensa esperienza durata sei stagioni. Il club rossonero ha comunicato la cessione del terzino francese con una nota ufficiale diffusa attraverso i propri canali, esprimendo gratitudine per gli anni condivisi.

Contestualmente, lo stesso Theo Hernandez ha affidato ai social un messaggio di addio rivolto ai tifosi, denso di emozione ma anche critico nei confronti dell’attuale direzione intrapresa dalla società.

Il giocatore, arrivato a Milano nel 2019, ha collezionato 262 presenze, realizzando 34 goal e 45 assist, contribuendo in modo determinante alla vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana.