La Stampa - Thiago Motta parla ai giocatori della Juventus dopo lo 0-4 con l'Atalanta: "Colpa mia"

Il tecnico ha tenuto a rapporto la squadra, analizzano il K.O. e assumentosi la responsabilità per gli errori tattici: chiesti entusiasmo e intensità.

La Juventus si trova di fronte a un bivio dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Uno 0-4 che non solo segna il punto più basso della stagione, ma mette in discussione l’intero progetto.

Non è la prima volta che la squadra bianconera affronta una serata difficile: l’eliminazione contro il PSV in Europa e quella con l’Empoli in Coppa Italia avevano già evidenziato le fragilità della squadra.

Le cinque vittorie di fila in campionato sembrano ora svanite nel nulla, lasciando solo incertezze e dubbi sul futuro.

L'articolo prosegue qui sotto

Martedì, alla Continassa, nel primo giorno di lavoro post Atalanta, è andata in scena una doppia seduta di allenamento in cui Thiago Motta ha condiviso le sue colpe con la squadra e ha chiesto una reazione immediata.

Ora per il tecnico e per il suo staff l’obiettivo è quello di ricompattare il gruppo e ritrovare fiducia, rialzando la testa già a partire dalla delicatissima sfida contro la Fiorentina di domenica prossima.