"La squadra dello Scudetto è stata smantellata", "Questa è forte il doppio": scambio Boban-Ibrahimovic dopo Milan-Feyenoord

AC Milan vs Feyenoord

Visioni differenti tra Boban e Ibrahimovic dopo il match col Feyenoord costato l'eliminazione del Milan dalla Champions League.

Il percorso del Milan in Champions League si è chiuso, bruscamente e inaspettatamente, di fronte all'ostacolo Feyenoord, che con una vittoria e un pareggio è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale dove ora affronterà una tra Arsenal e Inter.

Dopo l'1-0 per gli olandesi dell'andata, i rossoneri erano riusciti a rimettere subito in equilibrio il discorso qualificazione grazie al lampo, dopo nemmeno un minuto, del grande ex Santiago Gimenez. Nel secondo tempo, però, l'espulsione di Theo Hernandez ha di fatto fatto crollare il castello di certezze rossonere e il colpo di testa di Carranza è costato la deludente e cocente eliminazione.

Nel post partita, ai microfoni di Sky, è andato in onda un confronto tra Zvonimir Boban, ex calciatore rossonero e oggi opinionista Sky, e il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic, i quali hanno manifestato le proprie differenti visioni riguardo al Milan 2024/25.