Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
US Cremonese v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

La sorpresa della A è la Cremonese: ottavo posto in classifica, miglior neopromossa degli ultimi 10 anni, i segreti di Nicola

I grigiorossi hanno perso solamente contro l’Inter e hanno già costruito un ottimo bottino di punti in chiave salvezza: da Vardy a un meraviglioso Bonazzoli, perchè la squadra di sta funzionando così bene.

Pubblicità

La vera sorpresa, dopo nove turni di Serie A, si chiama Cremonese. I grigiorossi stanno facendo un campionato strepitoso, sia per quanto riguarda i punti ottenuti che per quanto riguarda l’aspetto prestazione.

Il successo di Genova, nel turno infrasettimanale, ha fatto salire all’ottavo posto Vardy e compagni, arrivati a 14 punti in classifica. Per far capire l’enormità di quanto Davide Nicola e i suoi compagni stiano realizzando, basti pensare che nell’ultimo anno di A - il 20222/23 - per arrivare a quota 14 la Cremonese impiegò ben 29 giornate, retrocedendo poi a fine stagione in B. In questa annata i lombardi hanno perso solo una volta, contro l’Inter: meno di quanto abbiano fatto Juve, Inter, Napoli e Roma.

Ma quali sono i segreti di questa super partenza grigiorossa?

  • Genoa CFC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    DAVIDE NICOLA IL VERO COLPO DELL’ESTATE

    Il vero colpo dell’estate della Cremo è stato, senza dubbio, Davide Nicola. L’allenatore piemontese, semplicemente, non sbaglia mai in fatto di salvezze e l’avvio di stagione dei grigiorossi lascia intendere che anche quest’anno possa mantenere la categoria.

    Nicola ha lasciato Cagliari per Cremona, scelta che inizialmente poteva sembrare azzardata: la sinergia con Giacchetta e la proprietà, invece, gli ha dato ragione, in un’armonia fotografata da una squadra che sta redendo ben oltre le aspettative.



    • Pubblicità
  • US Cremonese v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    JAMIE VARDY INTEGRATO PERFETTAMENTE

    La stella, per aspetti calcistici e mediatici, della Cremonese è Jamie Vardy. Poteva benissimo essere il classifico colpo da “tutto fumo e niente arrosto”. Invece la leggenda ex Leicester si è calato alla perfezione nella realtà di Cremona.

    Gioca con e per la squadra, si è già sbloccato a livello realizzativo e, nonostante l’età, corre e sembra divertirsi come un ragazzino. Vardy, fin qui, è stato un successo totale, in campo e nel marketing, con i social della Cremonese che, dal suo arrivo in avanti, sono cresciuti anche per via del 10.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-CREMONESEAFP

    LE BICICLETTE DI BONAZZOLI

    E se Vardy è la stellina, Federico Bonazzoli il motore offensivo che non ti aspetti. Segna solo goal meravigliosI: 4 in questa Serie A, due con la bicicletta o con la cilena se preferite. Il suo marchio di fabbrica sono le rovesciate, con cui ha dato il là alle vittorie contro Milan a San Siro e Genoa a Marassi. Un giocatore che sta dimostrando di meritare questo contesto tecnico.

  • Genoa CFC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    LA MANO DI GIACCHETTA

    Ma in tutto questo c’è la mano evidente di Simone Giacchetta. Uno dei Direttori Sportivi più sottovalutati della Serie A, capace di costruire con oculatezza una rosa che ha un blocco italiano fondamentale, a cui sono stati aggiunti dei tasselli dall’estero capaci di alzare il livello.

    Ha puntato su Baschirotto e Terracciano per la difesa, ha inserito la qualità di Bondo in mezzo al campo, ha dato varie alternative offensive. Giacchetta, senza spendere cifre folli, ha dato a Nicola una squadra profonda, esperta e ricca di qualità.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Genoa CFC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    IMPARARE DAGLI ERRORI DEL PASSATO

    La Cremonese ha dimostrato di aver imparato dagli errori del passato. Nel 2022/23 ritrovò la Serie A dopo anni di assenza, ma l’impatto fu negativo: zero vittorie nel girone d’andata e una retrocessione che fu inevitabile e amara, dettata dall’impatto troppo duro con la categoria. Stavolta, dopo una promozione incredibile, i grigiorossi hanno costruito bene, hanno approcciato ancor meglio la A e posto le basi per una salvezza che darebbe continuità progettuale. 

  • Hellas Verona FC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    MIGLIOR NEOPROMOSSA DA 10 ANNI

    Del resto, non a caso la Cremonese è diventata, con i suoi 14 punti in 9 gare, la miglior neopromossa degli ultimi dieci campionati di A: superati sia il Cagliari 2016/17 che il Parma 2018/19, che si fermarono a 13. Per ritrovare numeri simili dopo 9 turni per una squadra arrivata dalla B bisogna risalire al 2007/08, con la Juve a quota 17. Bianconeri che, ironia della sorte, saranno di scena allo Zini nel weekend di A in arrivo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE