La sorpresa della A è la Cremonese: ottavo posto in classifica, miglior neopromossa degli ultimi 10 anni, i segreti di Nicola

La vera sorpresa, dopo nove turni di Serie A, si chiama Cremonese. I grigiorossi stanno facendo un campionato strepitoso, sia per quanto riguarda i punti ottenuti che per quanto riguarda l’aspetto prestazione.
Il successo di Genova, nel turno infrasettimanale, ha fatto salire all’ottavo posto Vardy e compagni, arrivati a 14 punti in classifica. Per far capire l’enormità di quanto Davide Nicola e i suoi compagni stiano realizzando, basti pensare che nell’ultimo anno di A - il 20222/23 - per arrivare a quota 14 la Cremonese impiegò ben 29 giornate, retrocedendo poi a fine stagione in B. In questa annata i lombardi hanno perso solo una volta, contro l’Inter: meno di quanto abbiano fatto Juve, Inter, Napoli e Roma.
Ma quali sono i segreti di questa super partenza grigiorossa?