La sorpresa della A è la Cremonese: ottavo posto in classifica, miglior neopromossa degli ultimi 10 anni, i segreti di Nicola

La stella, per aspetti calcistici e mediatici, della Cremonese è Jamie Vardy. Poteva benissimo essere il classifico colpo da “tutto fumo e niente arrosto”. Invece la leggenda ex Leicester si è calato alla perfezione nella realtà di Cremona.

Gioca con e per la squadra, si è già sbloccato a livello realizzativo e, nonostante l’età, corre e sembra divertirsi come un ragazzino. Vardy, fin qui, è stato un successo totale, in campo e nel marketing, con i social della Cremonese che, dal suo arrivo in avanti, sono cresciuti anche per via del 10.