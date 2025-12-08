La solita Juventus, i cambi in panchina non bastano: contro il Napoli l'ennesimo esame fallito da un gruppo troppo fragile

David e Openda, dicevamo, ma non solo. Ad oggi il mercato estivo è stato completamente bocciato dal campo.

La Juventus aveva deciso di scaricare Vlahovic e non ha voluto investire sul ritorno di Kolo Muani preferendo l'ingaggio del canadese a parametro zero.

L'ex Lille però non ha mai convinto Tudor e non sta convincendo neppure Spalletti, che al termine della partita ha spiegato così l'ingresso di Openda per Yildiz: "A un quarto d'ora dalla fine non si può mettere uno che è stato pagato 45-50 milioni?". Ecco, forse il problema è proprio quello.

Non che le mosse negli altri reparti abbiano funzionato meglio. Lo scambio tra Alberto Costa e Joao Mario non ha portato alcun beneficio alla Juventus.

Infine c'è il capitolo Zhegrova. Certo, ogni volta che entra il kosovaro mostra lampi del suo innegabile talento. Ma ha davvero avuto senso acquistare un calciatore che arrivati a Natale non può giocare più di venti minuti a partita?