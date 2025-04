La sfida nella sfida di Bayern-Inter: da una parte il tabù di Harry Kane, dall'altra la difesa meno battuta d'Europa

Bayern Monaco vs Inter

L'inglese sta disputando una grande annata e vuole rompere la maledizione trofei. Ma dovrà affrontare una retroguardia quasi impeccabile in Champions.

Harry Kane, questa volta, è davvero vicino al traguardo. Il suo Bayern è in testa alla Bundesliga con sei punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen a sei giornate dalla fine e la sua maledizione dovrebbe essere presto spezzata. Ma anche se un titolo tedesco avrebbe senza dubbio un significato speciale, visto quanto tempo l'inglese ha dovuto aspettare per mettere finalmente le mani su un trofeo importante, l'obiettivo massimo non può che chiamarsi Champions League.

"È una cosa che ho sognato praticamente per tutta la vita - ha detto il capitano dell'Inghilterra a Sky prima dell'attesissimo quarto di finale tra il suo Bayern e l'Inter - Vincere nel nostro stadio sarebbe ancora più speciale: uno scenario del genere è fantastico. Ma prima abbiamo due partite molto difficili contro l'Inter".

È un bene che Kane sia perfettamente consapevole della minaccia rappresentata dai nerazzurri per le speranze del Bayern: molti altri avversari e opinionisti sono stati ridicolizzati per aver sottovalutato una squadra che, secondo Simone Inzaghi, non sta ancora ottenendo il giusto merito.